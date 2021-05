Rivolte in India contro le vaccinazioni anti Covid19? No! È disinformazione che incita alla violenza (Di giovedì 6 maggio 2021) La situazione emergenziale Covid19 in India permette la diffusione della disinformazione attraverso i canali social, anche italiani. Nelle chat Telegram dei QAnon nostrani, così come in quelle di canali come Buffonate di Stato e IoApro (di cui abbiamo parlato in un precedente articolo), circolano due video in cui si sostiene che la popolazione prenda di mira, con bastoni e sassate, gli operatori sanitari e la polizia per contestare le vaccinazioni. Tra le teorie diffuse in questi spazi troviamo quella che associa i decessi di Covid19 registrati in questo periodo con i vaccini, ma tratteremo l’argomento in un altro articolo. Come spesso accade, vengono condivisi video provenienti dall’estero e completamente decontestualizzati. Basta trovare una scena di violenza, priva di ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) La situazione emergenzialeinpermette la diffusione dellaattraverso i canali social, anche italiani. Nelle chat Telegram dei QAnon nostrani, così come in quelle di canali come Buffonate di Stato e IoApro (di cui abbiamo parlato in un precedente articolo), circolano due video in cui si sostiene che la popolazione prenda di mira, con bastoni e sassate, gli operatori sanitari e la polizia per contestare le. Tra le teorie diffuse in questi spazi troviamo quella che associa i decessi diregistrati in questo periodo con i vaccini, ma tratteremo l’argomento in un altro articolo. Come spesso accade, vengono condivisi video provenienti dall’estero e completamente decontestualizzati. Basta trovare una scena di, priva di ...

Advertising

Dome689 : RT @Open_gol: Rivolte popolari in India contro i vaccini anti Covid19? No, ma i bufalari vogliono farvelo credere #CoronavirusFacts https:/… - Open_gol : Rivolte popolari in India contro i vaccini anti Covid19? No, ma i bufalari vogliono farvelo credere… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivolte India Trump lancia la sua piattaforma social: From the Desk of Donald J. Trump ... Instagram e Twitter in seguito alle rivolte del Campidoglio del 6 gennaio. LE ULTIME NOTIZIE ...4 Maggio 2021 Due casi di variante indiana del Covid su cittadini indiani rientrati in Puglia dall'India ...

Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo sul Covid ... ma anche estorsioni sessuali, revenge porn e truffe sono tra i tipi di aggressioni rivolte ai più ... Ore 18.46 - Giani chiama la donna positiva al Covid bloccata in India: poi, sente anche la Farnesina ...

Covid India, superati i 20 milioni di contagi Adnkronos "Pechino e Mosca cambino rotta", il G7 contro Cina e Russia Il G7 Esteri riunitosi a Londra si è rivolto direttamente a Cina e Russia chiedendo maggiori garanzie in materia di sicurezza e rispetto dei diritti umani.

6 passeggeri positivi nell'ultimo volo dall'India Dei 146 passeggeri arrivati lunedì sera nell'aeroporto di Orio al Serio con l'ultimo volo proveniente dall'India, 6 sono risultati positivi al covid. Al momento sono in corso acceramenti per capire se ...

... Instagram e Twitter in seguito alledel Campidoglio del 6 gennaio. LE ULTIME NOTIZIE ...4 Maggio 2021 Due casi di variante indiana del Covid su cittadini indiani rientrati in Puglia dall'...... ma anche estorsioni sessuali, revenge porn e truffe sono tra i tipi di aggressioniai più ... Ore 18.46 - Giani chiama la donna positiva al Covid bloccata in: poi, sente anche la Farnesina ...Il G7 Esteri riunitosi a Londra si è rivolto direttamente a Cina e Russia chiedendo maggiori garanzie in materia di sicurezza e rispetto dei diritti umani.Dei 146 passeggeri arrivati lunedì sera nell'aeroporto di Orio al Serio con l'ultimo volo proveniente dall'India, 6 sono risultati positivi al covid. Al momento sono in corso acceramenti per capire se ...