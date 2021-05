Rivolse una frase razzista a Obi, Marconi squalificato per 10 giornate (Di giovedì 6 maggio 2021) La Corte Federale di Appello della Figc ha squalificato per 10 giornate il calciatore del Pisa, Michele Marconi. Era accusato di aver rivolto una frase razzista a Obi, calciatore del Chievo, durante la partita di campionato del 22 dicembre scorso. La notizia è sul Corriere dello Sport. “Una stangata esemplare e una macchia molto probabilmente indelebile sulla carriera del calciatore del Pisa Michele Marconi benché siano già annunciate nuove tappe di questa vicenda. Intanto, l’attaccante nerazzurro è stato squalificato per dieci giornate dalla Corte Federale d’Appello che ha deciso di accogliere il ricorso presentato della Procura Federale ed ha comminato l’interminabile stop a carico del calciatore che era balzato all’onore delle cronache per un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021) La Corte Federale di Appello della Figc haper 10il calciatore del Pisa, Michele. Era accusato di aver rivolto unaa Obi, calciatore del Chievo, durante la partita di campionato del 22 dicembre scorso. La notizia è sul Corriere dello Sport. “Una stangata esemplare e una macchia molto probabilmente indelebile sulla carriera del calciatore del Pisa Michelebenché siano già annunciate nuove tappe di questa vicenda. Intanto, l’attaccante nerazzurro è statoper diecidalla Corte Federale d’Appello che ha deciso di accogliere il ricorso presentato della Procura Federale ed ha comminato l’interminabile stop a carico del calciatore che era balzato all’onore delle cronache per un ...

Advertising

napolista : Rivolse una frase razzista a #Obi, #Marconi squalificato per 10 giornate - incrinatura : RT @DM_Deluca: Napoleone rivolse al suo ministro degli esteri, l'inaffondabile Talleyrand, uno degli insulti migliori della storia ('una ca… - DM_Deluca : Napoleone rivolse al suo ministro degli esteri, l'inaffondabile Talleyrand, uno degli insulti migliori della storia… - Mummichogblogd1 : Xi haga Ghall-Parker, per favore Sabato scorso, le cose brutte si rivolse per un 59-year-old expat britannico che… - sigulino : @mainormale_ @Franpesca_ Una volta, criticando un hater che l'aveva 'offesa', presa dall'enfasi gli si rivolse dice… -