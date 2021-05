Ritanna Armeni: chi è, età, carriera, libri, biografia, figlia (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 1 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Ritanna Armeni. Ritanna Armeni: chi è, età, carriera Ritanna Armeni è nata a Brindisi il 12 luglio del 1947 ed è una nota giornalista, saggista e conduttrice. Nel 1976 è diventata giornalista professionista e ha iniziato a lavorare come redattrice di Noi donne, per poi collaborare alla nascita del quotidiano Il manifesto. Ha lavorato per Il mondo, diversi telegiornali e radiogiornali Rai e dal 1990 al 1998 è stata al quotidiano L’Unità. Collabora con Il Corriere della Sera Magazine e con il quotidiano di Rifondazione Comunista, Liberazione. Ma non solo. La giornalista ha condotto per 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 1 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche: chi è, età,è nata a Brindisi il 12 luglio del 1947 ed è una nota giornalista, saggista e conduttrice. Nel 1976 è diventata giornalista professionista e ha iniziato a lavorare come redattrice di Noi donne, per poi collaborare alla nascita del quotidiano Il manifesto. Ha lavorato per Il mondo, diversi telegiornali e radiogiornali Rai e dal 1990 al 1998 è stata al quotidiano L’Unità. Collabora con Il Corriere della Sera Magazine e con il quotidiano di Rifondazione Comunista, Liberazione. Ma non solo. La giornalista ha condotto per 4 ...

Advertising

CorriereCitta : Ritanna Armeni: chi è, età, carriera, libri, biografia, figlia #ritannaarmeni #oggieunaltrogiorno - claudiocerasa : La maternità “sbagliata” di Luana e la paura di chi non accetta di rischiare. Ritanna Armeni - WeWorldOnlus : Dal 21 al 23 maggio al BASE di Milano: #WeWorldFestival, dal vivo e in streaming. Sabato 22 alle ore 17.30: 'Musa… - altrogiornorai1 : Ritanna Armeni ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - lalettricecontr : Esce oggi in tutte le librerie #PerStradaèlafelicità di #RitannaArmeni @ponteallegrazie -