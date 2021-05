Rinnovo Lautaro | a breve vertice con il nuovo agente Firma vicina

(Di giovedì 6 maggio 2021)Martinez vede divicino ildi contratto con l’Inter: auncon ildel giocatore La telenovela infinita sembra aver imboccato il rettilineo finale.Martinez è pronto a rinnovare il proprio contratto con l’Inter. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su quanto accaduto negli ultimi mesi: il club nerazzurro a fine gennaio aveva sostanzialmente trovato un accordo con l’argentino – senza firme, quelle erano state rimandate a fine stagione – per un adeguamento a 4,5 milioni di euro netti a stagione piu? bonus, fino al 2024. Le parti avevano convenuto di eliminare la clausola rescissoria da 111 milioni. Tutto bene, se non che nelle settimane successiveha rotto con ...

Advertising

Nerazzurrisiamo : Lautaro, incontro con il nuovo agente e poi rinnovo . . . #LautaroMartinez #Inter #rassegnastampa… - giovannitamburr : RT @cmdotcom: #Inter, si riavvicina il rinnovo di #Lautaro: a breve summit con il nuovo agente, le cifre - cmdotcom : #Inter, si riavvicina il rinnovo di #Lautaro: a breve summit con il nuovo agente, le cifre - FcInterNewsit : GdS - Lautaro, a breve l'Inter incontrerà il nuovo agente: due gli indizi che fanno pensare a un accordo per il rin… - infoitsport : Ausilio: 'Per il rinnovo di Bastoni è fatta. Lautaro? Dovremo ricominciare quasi da capo' -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Lautaro

L'Inter neo - campione d'Italia progetta già la stagione che verrà e nelle intenzioni nerazzurre c'è (ancora)Martinez come protagonista. Il contratto del Toro scade nel 2023, ilera ...Per, invece, non vedo problemi per il. Eravamo a buon punto nella trattativa con i vecchi procuratori: il fatto che abbia cambiato gli agenti ora ci costringe a rallentare sui tempi ...Lo scudetto è in cassa forte, la testa è già al futuro. Un futuro che fa rima con mercato: acquisti, sì, ma anche e soprattutto rinnovi.Inter-Sampdoria: diretta tv — Il match di Milano (valido per la 35a giornata del campionato di Serie A) sarà visibile tramite il decoder di Sky e le app di SkyGo - disponibile ...