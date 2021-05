Righetti racconta l’infarto | «Sentivo dire “lo stiamo perdendo”»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ubaldosta meglio. Dopo la paura per, l’ex difensore della Roma è uscito dalla terapia intensiva: ecco le sue parole Ubaldosta meglio: l’ex difensore della Roma è stato colto da infarto lunedì ed è stato trasportato al Sant’Andrea d’urgenza.ieri è uscito dalla terapia intensiva ed oggi ha concesso qualche dichiarazione a Teleradiostereo. «Vorrei ringraziare tutto il Sant’Andrea, il personale e la gente fuori. Ho ricevuto un affetto incredibile. Ascoltavo tutto quello che mi accadeva intorno, non è bello sentir “lo”». L'articolo proviene da Calcio News 24.

