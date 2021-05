Riforma pensioni: convergenza governo-sindacati su Quota 41 (Di giovedì 6 maggio 2021) In pensione a 62 anni di età o con 41 anni di contributi. E’ questa la proposta principale con cui Cgil, Cisl e Uil si preparano a riaprire il cantiere sulla Riforma delle pensioni, che potrebbe decollare entro metà mese. Il ‘pacchetto’, secondo le news, comprende anche pensione di garanzia per giovani, lavoratori discontinui e con basse retribuzioni; tutela delle donne, le maggiori vittime dell’inasprimento dei requisiti pensionistici degli ultimi anni; tutela dei lavori di cura, di chi svolge lavori usuranti e gravosi; sostegno del reddito dei pensionati; rilancio della previdenza complementare e trasparenza sui dati della spesa previdenziale e assistenziale. governo disponibile La disponibilità del governo al confronto c’è, come lo stesso ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato nei giorni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) In pensione a 62 anni di età o con 41 anni di contributi. E’ questa la proposta principale con cui Cgil, Cisl e Uil si preparano a riaprire il cantiere sulladelle, che potrebbe decollare entro metà mese. Il ‘pacchetto’, secondo le news, comprende anche pensione di garanzia per giovani, lavoratori discontinui e con basse retribuzioni; tutela delle donne, le maggiori vittime dell’inasprimento dei requisitistici degli ultimi anni; tutela dei lavori di cura, di chi svolge lavori usuranti e gravosi; sostegno del reddito dei pensionati; rilancio della previdenza complementare e trasparenza sui dati della spesa previdenziale e assistenziale.disponibile La disponibilità delal confronto c’è, come lo stesso ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato nei giorni ...

Advertising

fiomnet : RT @collettiva_news: Un maggio di incontri sul #Pnrr. Bene - dice #MaurizioLandini - ma su blocco dei licenziamenti, riforma degli ammortiz… - LavoroNewsfeed : RT @iomiassicuro: Fra le misure in discussione per la riforma delle #pensioni, con la fine di #quota100, vi è l'ampliamento dei lavori con… - Letargo6 : RT @DSant65: #pensioni ,#ElsaFrignero frigna :'Non toccate la mia riforma '-Chissà quanti soldi avrà preso questa megera per commettere que… - BandyCrash : RT @laetranger: 10) Reintroduzione 'scala mobile' e potenziamento asili nidi, assistenza sanitaria e aumento - a 'tamburo battente' - della… - LaStampa : Pensioni, sull’ addio a Quota 100 tutti d’accordo: “Priorità a donne e lavori usuranti” -