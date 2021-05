Rifkin's Festival, la recensione: Woody Allen ci riporta al cinema con un lungo sogno cinefilo (Di giovedì 6 maggio 2021) La nostra recensione di Rifkin's Festival, il nuovo film di Woody Allen in cui il regista newyorchese si diverte ad omaggiare e celebrare i grandi classici del cinema. Dovessimo basare la nostra recensione di Rifkin's Festival solo sul piacere di essere tornati in sala, il nostro giudizio non potrebbe essere migliore. In realtà il nuovo film di Woody Allen non verrà ricordato tra i migliori della sua lunghissima carriera, ma un posto speciale nel nostro cuore l'ha comunque conquistato fin dalle prime immagini: si parla di cinema e in particolare di Festival cinematografici, ci sono omaggi/parodie a registi e film del suo e del nostro cuore e forse - ma ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) La nostradi's, il nuovo film diin cui il regista newyorchese si diverte ad omaggiare e celebrare i grandi classici del. Dovessimo basare la nostradi'ssolo sul piacere di essere tornati in sala, il nostro giudizio non potrebbe essere migliore. In realtà il nuovo film dinon verrà ricordato tra i migliori della sua lunghissima carriera, ma un posto speciale nel nostro cuore l'ha comunque conquistato fin dalle prime immagini: si parla die in particolare ditografici, ci sono omaggi/parodie a registi e film del suo e del nostro cuore e forse - ma ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Rifkin's Festival, la recensione: Woody Allen ci riporta al cinema con un lungo sogno cinefilo… - lanavediteseoed : #6maggio: da oggi è finalmente al cinema 'Rifkin's Festival', il nuovo film di #WoodyAllen. Se non vedete l'ora di… - multiadria : da oggi RIFKIN’S FESTIVAL #RifkinsFestival di #WoodyAllen con Gina Gershon, Wallace Shawn, Louis Garrel, Christop… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Rifkin’s Festival, #WoodyAllen e il cinema come eterno ritorno dell’uguale - Dal #6maggio arriva in sala l’ultimo film de… - Profilo3Marco : RT @Tg1Rai: Esce domani nelle sale 'Rifkin's festival' l'ultimo film di #WoodyAllen. L'omaggio al cinema di uno dei registi più famosi. htt… -