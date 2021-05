«Rifkin’s Festival» | com’è il nuovo film di Woody Allen

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 6 maggio 2021) La fortuna è un’onda anomala che ora ti travolge con tutta la sua furia e ora si ritrae lasciandosi dietro i sassolini spazzati dalla risacca. Quella di Woody Allen è cambiata così velocemente da trasformarlo in paio d’anni dal cineasta con il quale tutte le star di Hollywood volevano lavorare al paria che, per poter continuare a girare i suoi film, ha dovuto non solo mettere radici in Europa, ma anche rinunciare a una distribuzione americana che, nel migliore dei casi, così come è successo per Un giorno di pioggia a New York, si concentrerà su qualche circuito indipendente chissà quando. I tempi, dicevamo, sono cambiati: decine di attrici e di attori come Kate Winslet, Marion Cotillard e Timothée Chalamet hanno deciso di voltargli le spalle dicendo di essere molto amareggiati al pensiero di aver lavorato con lui, mentre i grandi colossi statunitensi come Amazon Studios, che con Allen aveva firmato un accordo milionario stracciato alle mie avvisaglie del #MeToo, si sono volatilizzati nel nulla. E così Rifkin’s Festival, il quarantottesimo lungometraggio di Woody Allen, esce in Italia #soloalcinema il 6 maggio prodotto da Mediapro Studio, Gravier Productions e Wildside. https://www.youtube.com/watch?v=d11-NLbjT3M