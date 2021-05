Ribattezziamo la cancel culture “analfabetismo etico"

(Di giovedì 6 maggio 2021) In quest’epoca in cui va di moda cambiar nome alle cose, propongo di ribattezzare la”. Mi spiego. Come sapete ci sono al mondo vari tipi di. C’è quello puro e semplice di chi non ha mai imparato a leggere e scrivere, quindi non ha mai potuto accedere alla conoscenza. C’è l’di ritorno, ovvero quello di chi ha acquisito una conoscenza ma, mancando di esercitarla, è retrocesso allo stato primitivo. Poi ci sono quelli che detengono una conoscenza ma di fatto non sanno utilizzarla, ossia gli analfabeti funzionali che leggono un testo senza accorgersi di non capirlo. I fautori delladetengono conoscenza, la esercitano, sanno utilizzarla ma individuano casi in cui tale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ribattezziamo cancel

Il Foglio

La tendenza a un mondo - limite in cui non guardiamo niente, non visitiamo niente, non ascoltiamo niente, non leggiamo niente poiché nulla soddisfa requisiti morali ...La tendenza a un mondo - limite in cui non guardiamo niente, non visitiamo niente, non ascoltiamo niente, non leggiamo niente poiché nulla soddisfa requisiti morali ...La tendenza a un mondo-limite in cui non guardiamo niente, non visitiamo niente, non ascoltiamo niente, non leggiamo niente poiché nulla soddisfa requisiti morali minimi ...