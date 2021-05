Riapertura stadi, Costa: «Luoghi sicuri ma c’è il problema degli afflussi» (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sottosegretario alla Sanità, Andrea Costa, ha commentato la possibilità di assistere alla Riapertura dello stadio ai tifosi Andrea Costa, sottosegretario alla Sanità, ha commentato la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio per le ultime gare di campionaro. Ecco le sue parole per le frequenze di Rai Radio 1: RIAPERTURE – «Ritengo che lo stadio, di per sé, sia un luogo sicuro e facilmente controllabile. Nel momento in cui abbiamo dato l’ok agli Europei e alla finale di Coppa Italia credo che un ragionamento si possa fare. Parlo di riaperture in percentuale, un concetto condivisibile. Il problema è legato alla gestione degli afflussi». FESTA INTER – «Era prevedibile che sarebbero scesi in piazza, forse gli enti locali ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sottosegretario alla Sanità, Andrea, ha commentato la possibilità di assistere alladelloo ai tifosi Andrea, sottosegretario alla Sanità, ha commentato la possibilità di rivedere i tifosi alloo per le ultime gare di campionaro. Ecco le sue parole per le frequenze di Rai Radio 1: RIAPERTURE – «Ritengo che loo, di per sé, sia un luogo sicuro e facilmente controllabile. Nel momento in cui abbiamo dato l’ok agli Europei e alla finale di Coppa Italia credo che un ragionamento si possa fare. Parlo di riaperture in percentuale, un concetto condivisibile. Ilè legato alla gestione». FESTA INTER – «Era prevedibile che sarebbero scesi in piazza, forse gli enti locali ...

