Riapertura di palestre e piscine: ecco tutte le regole per la ripresa dello sport (Di giovedì 6 maggio 2021) Il governo dà il via libera al protocollo sullo sport con i protocolli validati dal Cts: utilizzare i propri tappetini, in vasca mantenere la distanza di 7 metri quadri, un ombrellone ogni 10 mq. I bambini molto piccoli in acqua col pannolino Leggi su corriere (Di giovedì 6 maggio 2021) Il governo dà il via libera al protocollo sullocon i protocolli validati dal Cts: utilizzare i propri tappetini, in vasca mantenere la distanza di 7 metri quadri, un ombrellone ogni 10 mq. I bambini molto piccoli in acqua col pannolino

