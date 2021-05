Resident Evil Village | vediamo lo spettacolare trailer di lancio – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 6 maggio 2021) Capcom ha pubblicato il classicodiper, ricordandoci che sarà disponibile da domani 7 maggio 2021.. Capcom ha pubblicato il classicodidell’attesissimo, per ricordarci che sarà disponibile da domani 7 maggio 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia. Ilin sé è molto breve e mostra alcune ambientazioni e personaggi. Per qualcuno particolarmente sensibile potrebbe contenere anche degli spoiler indesiderati. Guardatelo a vostro rischio e pericolo, oppure evitatelo e tornate qui dopo aver finito il gioco. Per saperne di più, leggete …giochi PlayStation 5Read More L'articolo ...