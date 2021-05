Resident Evil Village nell' inquietante trailer di lancio

(Di giovedì 6 maggio 2021)è l'ottavo capitolo principale della popolare serie survival horror di Capcom e uscirà per PC e console tra pochissimo. Per farvi entusiasmare ancora di più al gioco, Capcom ha appena pubblicato undi, che potete vedere più in basso. Ilnon mostra nulla che non abbiamo già visto prima e delinea la trama di base del gioco. Dopo essere sopravvissuti agli orrori della tenuta Baker, Ethan e Mia si trasferiscono in Europa e hanno una figlia. Tuttavia, Mia viene presto uccisa da Chris Redfield e dalla BSAA, e Chris prende anche la figlia Rose. Leggi altro...

Advertising

Marco_chp1 : RT @sole24ore: Resident Evil Village: l'orrore dei replicanti è servito - Eurogamer_it : Ecco il trailer di lancio di #REVillage. - GamingToday4 : Resident Evil Village: alle 14 lo giocheremo in diretta sul canale Twitch di - esports247_it : Resident Evil Village, l'attesa è spasmodica: tutti i dettagli sul nuovo gioco - Multiplayerit : Resident Evil Village: alle 14 lo giocheremo in diretta sul canale Twitch di -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

LifestyleVillage è in arrivo! - Advertisement - Rosa Zagni Maggio 6, 2021Non aspettatevi di certo unVillage , ma Affliction, nonostante i limiti piuttosto evidenti, potrebbe piacere agli amanti del genere. Potrete scaricare Affliction gratis da Indiegale ...Resident Evil Village è l'ottavo capitolo principale della popolare serie survival horror di Capcom e uscirà per PC e console tra pochissimo. Per farvi entusiasmare ancora di più al gioco, Capcom ha ...Resident Evil Village è in arrivo. Il nuovo videogioco della saga è in arrivo il 7 maggio per PlayStation 4 e 5, Xbox One e Serie X e c’è grande attesa da parte dei fan. Si tratta dell’ottavo capitolo ...