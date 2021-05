Resident Evil Village | Digital Foundry conferma lievi differenze e ottime impressioni – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 6 maggio 2021)è un ottimo titolo dal punto di vista tecnico per, con piccoletra le piattaforma ma buone performance per l’engine..è stato nuovamente analizzato da, in questo caso con una disamina che ha preso in esame l’intero gioco e non solo la versione demo, sostanzialmentendo lesuscitate già dalle prime prove e leche erano emerse tra le piattaforme. Secondo la rubrica tecnica britannica,rappresenta un’ottima transizione verso la next gen per ...