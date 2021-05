Resident Evil Village celebra l'uscita di domani nell'inquietante trailer di lancio (Di giovedì 6 maggio 2021) Resident Evil Village è l'ottavo capitolo principale della popolare serie survival horror di Capcom e uscirà per PC e console tra pochissimo. Per farvi entusiasmare ancora di più al gioco, Capcom ha appena pubblicato un trailer di lancio, che potete vedere più in basso. Il trailer non mostra nulla che non abbiamo già visto prima e delinea la trama di base del gioco. Dopo essere sopravvissuti agli orrori della tenuta Baker, Ethan e Mia si trasferiscono in Europa e hanno una figlia. Tuttavia, Mia viene presto uccisa da Chris Redfield e dalla BSAA, e Chris prende anche la figlia Rose. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021)è l'ottavo capitolo principale della popolare serie survival horror di Capcom e uscirà per PC e console tra pochissimo. Per farvi entusiasmare ancora di più al gioco, Capcom ha appena pubblicato undi, che potete vedere più in basso. Ilnon mostra nulla che non abbiamo già visto prima e delinea la trama di base del gioco. Dopo essere sopravvissuti agli orrori della tenuta Baker, Ethan e Mia si trasferiscono in Europa e hanno una figlia. Tuttavia, Mia viene presto uccisa da Chris Redfield e dalla BSAA, e Chris prende anche la figlia Rose. Leggi altro...

