Renault: De Meo, ‘serve riposizionamento brand in nuova catena valore’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – Con la ‘Renaulution’ annunciata a gennaio il gruppo automobilistico francese “ha avviato una svolta il cui successo dipende dalla capacità di riposizionare il brand in una nuova catena di valori e nella mobilità sostenibile”. Lo ha sottolineato l’ad del gruppo Renault Luca de Meo, in una conferenza online in cui ha segnalato come l’obiettivo del brand “è quello di soddisfare le esigenze dei clienti meglio dei concorrenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – Con la ‘Renaulution’ annunciata a gennaio il gruppo automobilistico francese “ha avviato una svolta il cui successo dipende dalla capacità di riposizionare ilin unadi valori e nella mobilità sostenibile”. Lo ha sottolineato l’ad del gruppoLuca de Meo, in una conferenza online in cui ha segnalato come l’obiettivo del“è quello di soddisfare le esigenze dei clienti meglio dei concorrenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Renault Meo Renault, accordo mondiale per organizzazione ibrida lavoro ... relativo all'organizzazione tra smart working e lavoro in presenza, è stato firmato da Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault, Eric Vidal, segretario del comitato di Gruppo Mondo, e Valter Sanches, ...

In Renault il lavoro è 'ibrido', ecco l'accordo per il mondo post - Covid De Meo annuncia la nuova organizzazione che punta a trarre il meglio dal lavoro in presenza e in smart ...professionale dei dipendenti Nel mondo post - covid il lavoro non sarà più lo stesso e Renault ...

L'Alpine Renault di De Meo e Brivio in Portogallo ha cominciato l'inseguimento alla Ferrari

Gruppo Renault: accordo per disciplinare il lavoro ibrido La nuova modalità migliorerà l'equilibrio tra vita professionale e privata dei dipendenti. In Francia iniziati i negoziati con i sindacati ...

