Renault cambia logo | via alla “Nouvelle vague” di de Meo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Entra nel vivo la “” ditargata Luca de Meo, il manager italiano che da inizio 2020 guida il gruppo francese. Everamente molto, a cominciare dalche è stato rivisto a quasi trent’anni dall’ultimo restyling del 1992 e che sarà introdotto gradualmente a partire dal prossimo anno su tutti i veicoli, a cominciare dMegane E-Tech Electric. Renualt si impegna a essere leader nella transizione energetica, in prima linea nelle tecnologie e nei servizi più recenti, a operare in modo più sostenibile e responsabile. Il Ceo ha ribadito la direzione impostata per il marchio, presentata già a inizio anno nel piano industriale Renaulution. “sarà il marchio più ecologico in Europa a partire dal 2030, con 9 auto vendute ...