Remco Evenepoel | “Ero vicino alla depressione Giro d’Italia? Una tappa verso le Olimpiadi”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Così tanto tempo senza corse mi ha reso triste,. Voglio divertirmi e avere dei grandi ricordi con i compagni. Quale che sia il risultato finale, non è importante“.si è presentato con queste parolevigilia del2021, che scatterà sabato 8 maggio con una cronometro individuale per le vie di Torino. Il giovane fuoriclase belga tornerà in gara proprioCorsa Rosa dopo quasi nove mesi di assenza dal gruppo, visto che il brutissimo incidente all’ultimodi Lombardia lo ha costretto a una lunga riabilitazione. Uno stop infinito che ha mandato in crisi l’alfiere della Deceuninck-Quick Step, tando che non ha avuto paura a pronunciare la parole ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Remco Evenepoel

Il 2021 può essere l'anno della maturità e partirà come capitano della Deceuninck, ma in squadra ci sarà la scomoda presenza di, al debutto in un grande giro. "Spero di arrivare al ...Speranze e consapevolezza.non corre dal 15 agosto 2020, dal Giro di Lombardia vinto da Jakob Fuglsang: la bagarre con Vincenzo Nibali, la caduta in un burrone, la paura. E poi il recupero, lento e faticoso, ma ..."Così tanto tempo senza corse mi ha reso triste, vicino alla depressione. Voglio divertirmi e avere dei grandi ricordi con i compagni. Quale che sia il risultato finale, non è importante". Remco Evene ...Se Evenepoel vuole godersi il Giro senza troppe responsabilità, Joao Almeida ha conquistato i gradi di capitano. La Deceuninck-Quick Step h dovuto fare le sue scelte per la corsa, ritenendo più opport ...