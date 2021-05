Regione Puglia, emendamento alla legge elettorale per eliminare gli sbarramenti Sono dell'8 per cento (liste singole) e del quattro per cento (liste in coalizione) (Di giovedì 6 maggio 2021) Di Nino Sangerardi: Vari gruppi della società civile e associazioni culturali nella sede del Consiglio regionale,stanza del consigliere Francesco La Notte(Popolari per Emiliano), hanno presentato l’emendamento alla legge pugliese n.7 del 2015. Si propone l’abrogazione dell’art.n.9 della legge regionale n.7 del 10 marzo 2015 pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale il 13 marzo 2015(già sostitutiva delle modifiche dellart.n.11 legge regionale n.2/2005) e nello specifico dell’assunto dell’articolo n.7,del comma I,comma II e comma III. “Questa modifica della legge—rilevano i proponenti—permetterà alla Puglia la ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Di Nino Sangerardi: Vari gruppia società civile e associazioni culturali nella sede del Consiglio regionale,stanza del consigliere Francesco La Notte(Popolari per Emiliano), hanno presentato l’pugliese n.7 del 2015. Si propone l’abrogazione’art.n.9regionale n.7 del 10 marzo 2015 pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale il 13 marzo 2015(già sostitutivae modificheart.n.11regionale n.2/2005) e nello specifico’assunto’articolo n.7,del comma I,comma II e comma III. “Questa modifica—rilevano i proponenti—permetteràla ...

