Regione Campania, covid e ripresa: i vantaggi della 'Card Vaccinale' (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania fa sapere che è in corso di pubblicazione l'ordinanza n.17, che contiene disposizioni per la ripresa in sicurezza delle attività economiche, culturali e sociali. L'ordinanza, che prende atto delle linee guida per la ripresa approvate dalla Conferenza delle Regioni, demanda all'Unità di Crisi regionale la predisposizione, "di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle Linee guida approvate in data 28 aprile 2021, prevedendo regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione di difficoltà e adeguate misure per assicurare l'accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi – turistici, alberghieri, wedding, trasporti, ...

