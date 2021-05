Real Sociedad-Elche (venerdì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. La 35ma giornata inizia da San Sebastian (Di giovedì 6 maggio 2021) Il compito di inaugurare la giornata numero 35 di Liga toccherà a Real Sociedad ed Elche, che si scontreranno alla caccia dei tre punti, vitali per entrambe ma ovviamente per finalità diverse. I Txuri–urdin sperano di vincere il mini campionato che disputa con Betis e VillarReal; l’obiettivo è conservare la quinta posizione, che occupano al InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 6 maggio 2021) Il compito di inaugurare lanumero 35 di Liga toccherà aed, che si scontreranno alla caccia dei tre punti, vitali per entrambe ma ovviamente per finalità diverse. I Txuri–urdin sperano di vincere il mini campionato che disputa con Betis e Villar; l’obiettivo è conservare la quinta posizione, che occupano al InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

RaffaeleCiotti : @FabRavezzani Sarebbe Lazio, Sociedad e Villareal al posto di Juve, Barcellona e Real Madrid? Immagino i diritti TV... - CinqueNews : Real Sociedad-Elche: numeri, curiosità e statistiche - GiacomoGiura : @ilmckennista Ma ha scritto la Real che si indica in Spagna per la Real Sociedad. - Hypnos08548739 : @Enrico1306 David silva era sulla via del tramonto (e la sua stagione alla real sociedad lo ha dimostrato),mata inv… - infobetting : Real Sociedad-Elche (venerdì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. La 35ma -