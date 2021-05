Razzo cinese fuori controllo | tavolo tecnico alla Protezione civile

Advertising

disinformatico : Titoli imbecilli e irresponsabili per il rientro di uno stadio di un razzo cinese: i fatti - repubblica : Protezione civile: rientro incontrollato razzo cinese: 'Remota possibilità frammenti sull'Italia' - disinformatico : Se volete stare aggiornati sulla situazione del razzo cinese in rientro, qui trovate i dati seri. Lasciate perdere… - andreabettini : Anche l'Italia monitora il razzo cinese. Rientro incontrollato nell'atmosfera nel weekend. Ancora non si può esclud… - 0x800a : RT @ASI_spazio: Il secondo stadio del razzo cinese #LungaMarcia è in ‘caduta libera’ verso la #Terra. Che cosa significa? E cosa ci insegn… -

Ultime Notizie dalla rete : Razzo cinese

IlLong March , in caduta incontrollata sulla Terra, preoccupa anche l'Italia, nonostante Pechino ora giuri che non c'è alcun rischio che i detriti facciano danni perché probabilmente ...Roma - E' previsto al momento per il 9 maggio, con un'ampia finestra di incertezza, il rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del"Lunga marcia 5B" . Per seguire le operazioni di rientro ci sarà questa sera la prima riunione del tavolo tecnico al Dipartimento della Protezione Civile alla quale parteciperà, oltre all'...Per l'Agenzia spaziale italiana l'impatto è previsto per domenica 9 maggio: non si può escludere che uno o più frammenti possano cadere sull'Italia ...È previsto al momento per il 9 maggio, con un'ampia finestra di incertezza, il rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del razzo cinese 'Lunga marcia 5B'. Per ...