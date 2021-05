Questa coppia ha perso quasi 200kg e il risultato ha stupito tutti. Le foto del cambiamento (Di giovedì 6 maggio 2021) Dustin e Raquel ci insegnano che se ti impegni e non ti arrendi puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. I due ragazzi fino ad alcuni anni fa pesavano 400 kg in due, avevano abitudini alimentari deleterie e il cibo è diventato ben presto la loro valvola di sfogo: più ingrassavano e più mangiavano, in un ciclo senza fine. Alla fine, però, sono riusciti a perdere 200 kg stimolati da un sogno che sembrava irrealizzabile. Scopriamo insieme la loro storia. Dustin e Raquel: 200 kg in meno per realizzare un sogno Dustin Hall e Raquel erano arrivati a pesare 300 kg in due e i medici erano stati molto chiari: se avessero voluto avere un bambino sarebbero dovuti dimagrire. Così, stimolati da questo sogno, gli sposi hanno iniziato la loro battaglia. Dustin afferma che il motivo della sua decisione è dovuto a una improvvisa illuminazione, in un attimo ha realizzato che non avrebbe mai ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 6 maggio 2021) Dustin e Raquel ci insegnano che se ti impegni e non ti arrendi puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. I due ragazzi fino ad alcuni anni fa pesavano 400 kg in due, avevano abitudini alimentari deleterie e il cibo è diventato ben presto la loro valvola di sfogo: più ingrassavano e più mangiavano, in un ciclo senza fine. Alla fine, però, sono riusciti a perdere 200 kg stimolati da un sogno che sembrava irrealizzabile. Scopriamo insieme la loro storia. Dustin e Raquel: 200 kg in meno per realizzare un sogno Dustin Hall e Raquel erano arrivati a pesare 300 kg in due e i medici erano stati molto chiari: se avessero voluto avere un bambino sarebbero dovuti dimagrire. Così, stimolati da questo sogno, gli sposi hanno iniziato la loro battaglia. Dustin afferma che il motivo della sua decisione è dovuto a una improvvisa illuminazione, in un attimo ha realizzato che non avrebbe mai ...

Advertising

smjlesuarez : RT @fvnzioniamo: cioè questa è intervenuta per risolvere i problemi di coppia però non si è presa neanche due minuti per dire qualcosa ad a… - _iconica_ : RT @fvnzioniamo: cioè questa è intervenuta per risolvere i problemi di coppia però non si è presa neanche due minuti per dire qualcosa ad a… - DioBenedicaMe : RT @fvnzioniamo: cioè questa è intervenuta per risolvere i problemi di coppia però non si è presa neanche due minuti per dire qualcosa ad a… - Reberebby215 : RT @fvnzioniamo: cioè questa è intervenuta per risolvere i problemi di coppia però non si è presa neanche due minuti per dire qualcosa ad a… - scarvletark : @silversxldier poi vabbè io non so se li shippo davvero, sono molto indecisa su questa coppia, però sono sicura che… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa coppia Listen Bela e Jota, interpretati magistralmente da Lucia Moniz e Ruben Garcia, sono una coppia con tre ... E' questa l'unica clausola che ci permette di vedere aldilà delle apparenze e di non incorrere in ...

meglio il film o il libro? Le storie come si adattano ai differenti media e linguaggi? Su Netflix ha avuto un grande successo The One (La coppia quasi perfetta), storia crime e distopica ... Una realtà che ci porta a pensare che, qualora non dovessimo trovare questa "metà", ci sentiremo ...

Lukaku & Lautaro: la coppia da titolo, nessuno come loro nella storia dell'Inter? Goal.com Insistono per adottare un cucciolo, lo restituiscono in fin di vita Una famiglia che aveva insistito per ottenere l’adozione un cane, dopo averlo preso in custodia lo ha restituito in fin di vita Una storia assurda e orribile è accaduta in Argentina. Una delle cose pi ...

Nella casa di campagna di Alex Riviere, icona di stile e IT-girl In occasione della Festa della Mamma siamo entrati nella casa di famiglia dell’icona di stile Alex Rivière, designer, imprenditrice e ...

Bela e Jota, interpretati magistralmente da Lucia Moniz e Ruben Garcia, sono unacon tre ... E'l'unica clausola che ci permette di vedere aldilà delle apparenze e di non incorrere in ...Su Netflix ha avuto un grande successo The One (Laquasi perfetta), storia crime e distopica ... Una realtà che ci porta a pensare che, qualora non dovessimo trovare"metà", ci sentiremo ...Una famiglia che aveva insistito per ottenere l’adozione un cane, dopo averlo preso in custodia lo ha restituito in fin di vita Una storia assurda e orribile è accaduta in Argentina. Una delle cose pi ...In occasione della Festa della Mamma siamo entrati nella casa di famiglia dell’icona di stile Alex Rivière, designer, imprenditrice e ...