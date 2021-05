Quei bravi ragazzi, Martin Scorsese: "Mia mamma ha improvvisato tutto il tempo" (Di giovedì 6 maggio 2021) Martin Scorsese racconta i retroscena dell'apparizione di sua madre, Catherine Scorsese, in Quei bravi ragazzi svelando le indicazioni che le ha dato sul set. Catherine Scorsese, la madre di Martin Scorsese, ha avuto un cameo speciale nel suo capolavoro Quei bravi ragazzi. Il regista, di recente, ha svelato i retroscena della lavorazione e le indicazioni date alla mamma. In Quei bravi ragazzi, Catherine Scorsese compare in una scena nei panni della madre di Tommy DeVito (Joe Pesci). Tommy porta i compagni Henry Hill (Ray Liotta) e Jimmy Conway (Robert De Niro) a casa sua per prendere una pala da usare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)racconta i retroscena dell'apparizione di sua madre, Catherine, insvelando le indicazioni che le ha dato sul set. Catherine, la madre di, ha avuto un cameo speciale nel suo capolavoro. Il regista, di recente, ha svelato i retroscena della lavorazione e le indicazioni date alla. In, Catherinecompare in una scena nei panni della madre di Tommy DeVito (Joe Pesci). Tommy porta i compagni Henry Hill (Ray Liotta) e Jimmy Conway (Robert De Niro) a casa sua per prendere una pala da usare ...

