‘Quarto Grado’ | le anticipazioni della puntata di venerdì 7 marzo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Quarto Grado andrà in onda domani in prime-time su Retequattro: ecco leQuarto Grado7 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occupa di Marco Vannini, il ventenne morto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casafidanzata, a Ladispoli. Lunedì scorso, dopo sei anni e cinque gradi di giudizio, è arrivata la sentenza definitivaCassazione, che ha confermato quella del processo d’Appello bis: condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (omicidio volontario con dolo eventuale), a 9 anni e 4 mesi per i due figli, Martina e Federico, e la moglie Maria Pezzillo (concorso semplice attenuato dal minimo ruolo e apporto ...