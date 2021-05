Quando riaprono sale giochi e scommesse? Ultime novità maggio e giugno (Di giovedì 6 maggio 2021) sale scommesse, sale giochi e sale bingo sono sicuramente tra le dimenticate di questi mesi. Non se ne è mai parlato in nessuna bozza e non sembra che sia arrivato il loro turno per riaprire nemmeno a maggio o giugno. Con il decreto che entrerà in vigore dal 26 aprile, non è fatto cenno a questi settori in grande sofferenza. Va detto che non si tratta affatto di attività essenziali, ma soltanto di tipo ludico e spesso possono causare dipendenza, ma d’altro canto i gestori delle attività faticano essendo obbligati alla chiusura. L’auspicio di tutti è che si possa arrivare quanto prima a delle linee guida per le riaperture. Nel mese di maggio, però, nessuna novità in merito. La speranza di molti è che sia giugno il mese ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021)bingo sono sicuramente tra le dimenticate di questi mesi. Non se ne è mai parlato in nessuna bozza e non sembra che sia arrivato il loro turno per riaprire nemmeno a. Con il decreto che entrerà in vigore dal 26 aprile, non è fatto cenno a questi settori in grande sofferenza. Va detto che non si tratta affatto di attività essenziali, ma soltanto di tipo ludico e spesso possono causare dipendenza, ma d’altro canto i gestori delle attività faticano essendo obbligati alla chiusura. L’auspicio di tutti è che si possa arrivare quanto prima a delle linee guida per le riaperture. Nel mese di, però, nessunain merito. La speranza di molti è che siail mese ...

