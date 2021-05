Quando arriva il caldo e scoppia l’estate 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Le previsioni meteo per le prossime settimane. Quando arriva il caldo e inizia l’estate E’ una primavera molto capricciosa questa che stiamo vivendo e soprattutto molto più fredda della norma. Aprile, e ora anche maggio, stanno facendo registrare temperature più basse della media. Ogni tanto qualche colpo bollente ci illude che l’estate – o almeno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 6 maggio 2021) Le previsioni meteo per le prossime settimane.ile iniziaE’ una primavera molto capricciosa questa che stiamo vivendo e soprattutto molto più fredda della norma. Aprile, e ora anche maggio, stanno facendo registrare temperature più basse della media. Ogni tanto qualche colpo bollente ci illude che– o almeno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

sechesi : Di tutte le storie del #Chelsea - e ce ne sono - menzione speciale per Jorginho. Ha giocato una Champions spaziale… - rompi_balle : raga fate un cenno quando arriva - OrionChaos : AMICI DEL TWITTER FATEMI UN FISCHIO QUANDO ARRIVA STEFANIA ORLANDO GRAZIE ?? #drittoerovescio - peperoncin0_ : ma quando cazzo arriva l’estate?! - Jessica18_06_94 : Comunque Instagram mi prende per il c...,quando ci sono le storie non mi arriva la notifica, mentre mi arriva la no… -