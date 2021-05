Putin & friends Così la Russia si infiltra al Parlamento Ue

(Di giovedì 6 maggio 2021) Neleuropeo si parla russo – forse un po’ più del dovuto. Un’investigazione di EUObserver ha evidenziato i legami tra diverse personalità politiche europee (tra cui quelle riconducibili alla leader dell’opposizione francese Marine Le Pen) e le propaggini del Cremlino. Tra gli “osservatori speciali” selezionati ad hoc per scrutare le elezioni in Crimea e funzionari di dubbio profilo nei partiti di Strasburgo, ecco come si delinea il sistema di influenza russa nel cuore dell’Europa. Il volo Severstal Il 30 giugno 2020 un aereo della compagnia russa Severstal è atterrato a Simferopol, il capoluogo della regione ucraina della Crimea occupata illegalmente dallanel 2014. A bordo diversi interpreti (alcuni dei quali lavoravano per l’emittente del Cremlino RT), politici e attivisti provenienti da Afghanistan, Cile e Venezuela. Inoltre, ...

