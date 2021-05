Pure Mediaset del caro Silvio attacca la Casellati L’uso continuo dei voli di Stato è indifendibile Anche se la legge glielo permette

(Di giovedì 6 maggio 2021) La vicenda è nota. La presidente del Senato Maria Elisabetta Albertiha preso 128 volte (leggi l’articolo) il Falcon 900 adibito adiper recarsi nel 75% dei casi a Venezia e da lì a Padova ove risiede, e nel restante 25% dei casi ad Alghero, in Sardegna dove era andata lo scorso agosto per le vacanze. Poiché i Falcon sono a disposizione delle più alte cariche dello, tutto ciò non è vietato dalla, ma nel contempo ci si accorge che il presidente della Repubblica, Mattarella ha fatto solo 5negli ultimi 7 mesi, mentre il presidente della Camera, Fico ne ha fatti solo 3 nell’intera legislatura e il premier Draghi solo 1, mentre è disintegrato il record precedente del ministro degli Esteri Angelino Alfano con 68. La ...

Advertising

giovannitrivel3 : RT @GandolfoDomini1: @giudiiiiiiiii @1Marzia2 @N0FAI7H @mignoloeprof @Joker__Reloaded @25O319 gli interessati del caso Musso hanno fatto ca… - SoniaLaVera : RT @GandolfoDomini1: @giudiiiiiiiii @1Marzia2 @N0FAI7H @mignoloeprof @Joker__Reloaded @25O319 gli interessati del caso Musso hanno fatto ca… - Tvottiano : @enrick81 @OltreTv @AgoCannella @tw_fyvry @misterf_tweets @famigliasimpson @MikyS03 @napoliforever89 @CIAfra73… - refusovivente : RT @Liliwhities: Mi raccomando, fra 3 minuti sull’hashtag dell’aperitivo. Seguite la striscia quotidiana su Italia 1, se potete provate a s… - Liliwhities : Mi raccomando, fra 3 minuti sull’hashtag dell’aperitivo. Seguite la striscia quotidiana su Italia 1, se potete prov… -

Ultime Notizie dalla rete : Pure Mediaset

Già le recenti note stampe diavevano sollevato quache dubbio sul proseguimento del ...del Grande Fratello Nip e di Live - Non è la d'Urso , altro programma che la stessa Barbara aveva ......anche le partite a disposizione didi cui 104 in streaming e 17 (c'è anche la finale) in chiaro il martedì sera. L'Europa League è di Sky (per ora), la nascente Europe Conference League...La nostra rassegna stampa: che fine ha fatto il servizio sui 120 voli di Stato della Presidente del Senato, andato in onda su Italia1?Come mai Canale 5 e quindi Mediaset, sta bastonando la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sui voli blu?