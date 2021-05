Puglia, situazione migliorata ma ancora alts l’occupazione di posti letto e terapia intensiva Rapporto fondazione Gimbe (Di giovedì 6 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Parametri in miglioramento in Puglia dopo settimane di cattive notizie. Diminuisce (lentamente) il numero degli attualmente positivi per 100mila abitanti: sono 1.179, con una variazione dei nuovi casi in calo di quasi 15 punti percentuali. l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica si ferma al 42 per cento dopo aver toccato punte del 50, mentre il dato delle terapie intensive scende al 42 per cento. È quanto emerge dal report settimanale della fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia. In Italia, «continua a ridursi la pressione sugli ospedali, dove le curve dei posti letto occupati in area medica e terapia intensiva continuano a scendere da 4 settimane consecutive», ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Parametri in miglioramento indopo settimane di cattive notizie. Diminuisce (lentamente) il numero degli attualmente positivi per 100mila abitanti: sono 1.179, con una variazione dei nuovi casi in calo di quasi 15 punti percentuali.deidei pazienti Covid in area medica si ferma al 42 per cento dopo aver toccato punte del 50, mentre il dato delle terapie intensive scende al 42 per cento. È quanto emerge dal report settimanale dellasull’evoluzione della pandemia. In Italia, «continua a ridursi la pressione sugli ospedali, dove le curve deioccupati in area medica econtinuano a scendere da 4 settimane consecutive», ...

Advertising

Elyssima : #QUOTIDIANOSANITÀ #PensiamoPositivo ?????? In zona gialla dovrebbero invece scendere Calabria, Sardegna, Puglia e Basi… - OsservatorioLor : 236 nuovi casi oggi nella provincia di Taranto, un calo netto ancora non c'è. 1171 in Puglia. Tasso di positività 9… - LucaLazzaro : ?? Seguitemi stasera h 23 su Antenna Sud 85. Parleremo della situazione economica in Puglia e prospettive ripresa do… - PaolaCalabretto : Situazione dei contagi covid in Puglia, oggi: 12 decessi e 1.171 casi positivi (su 12.351 test) - MonopoliTimes : Situazione dei contagi covid in Puglia, oggi: 12 decessi e 1.171 casi positivi (su 12.351 test) -