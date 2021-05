PS5 | redesign con una CPU da 6nm lanciato nel 2022?

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 6 maggio 2021) Un nuovo report afferma che Sony inizierà la produzione di undi PS5 il prossimo anno, ma probabilmente non altererà l'aspetto esterno della console. Secondo quanto riferito, ai fornitori che fanno parte della catena di produzione di PS5 è stato detto che la produzione di un nuovo modello di console inizierà già nel. Le indiscrezioni provengono da un report di DigiTimes che cita il produttore di semiconduttori TSMC come una delle aziende che si stanno preparando per il prossimo fase del ciclo di vita della PS5. DigiTimes ha affermato inoltre che ilincluderà una CPU 6nm semi-personalizzata creata da AMD. Gli attuali modelli PS5 utilizzano una CPU da 5 nm. Questo report conferma la previsione di Sony secondo cui non prevede un miglioramento significativo delle forniture di PS5 prima della fine dell'anno ...