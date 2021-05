PS5 in un nuovo trailer ufficiale dedicato alla funzionalità Game Boost (Di giovedì 6 maggio 2021) Sony ha pubblicato un nuovo trailer per PlayStation 5 dedicato alla funzione Game Boost della console, che indica il modo in cui la retrocompatibilità migliora determinati giochi per PlayStation 4. Ovviamente, abbiamo visto titoli del calibro di Days Gone e Ghost of Tsushima trasformarsi con patch post-lancio. Questo trailer ha catturato l'attenzione perché molti hanno segnalato l'inclusione di Shadow of the Colossus nel filmato, che è un titolo che non è stato ancora specificamente patchato per girare meglio su PS5. C'è anche un logo Game Boost alla fine del trailer, che non avevamo mai visto prima. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021) Sony ha pubblicato unper PlayStation 5funzionedella console, che indica il modo in cui la retrocompatibilità migliora determinati giochi per PlayStation 4. Ovviamente, abbiamo visto titoli del calibro di Days Gone e Ghost of Tsushima trasformarsi con patch post-lancio. Questoha catturato l'attenzione perché molti hanno segnalato l'inclusione di Shadow of the Colossus nel filmato, che è un titolo che non è stato ancora specificamente patchato per girare meglio su PS5. C'è anche un logofine del, che non avevamo mai visto prima. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Game Boost di #PS5 nel nuovo trailer di #PlayStation. - spaziogames : Una sorpresa da #PS5 in arrivo, pare, presto - spaziogames : Nuovo gioco in arrivo sul Game Boost? #PS5 - abysseaten : • NieR Replicant (PS5) MERAVIGLIOSO, UNICO, SPETTACOLARE. Un’edizione a metà tra remake e remastered che mi ha fat… - spaziogames : Niente da fare per QUELLA aggiunta... #Returnal #PS5 -