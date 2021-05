Prenotazione vaccino a Gemona del Friuli e Tolmezzo da venerdì 7 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Dalle 9 di domani, venerdì 7 maggio, saranno aperte le agende per la campagna vaccinale territoriale per i distretti sanitari di Gemona del Friuli e di Tolmezzo. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ricordando che per la Prenotazione sono utilizzabili i soliti canali (Cup, farmacie aderenti, call center e piattaforma digitale). Nel dettaglio per quel che riguarda il Tolmezzino, sono cinque i presidi vaccinali: Ampezzo (Palazzo Unfer, piazza Zona Libera 1944), Ovaro (Sala Centro socio culturale, via Caduti 2 maggio, 195), Paluzza (Palazzo d’Aronco, ex chiesa di San Giacomo, via Roma, 40), Paularo (Caserma Maronese, via Piave, 44) e Tolmezzo (Asp della Carnia, ingresso laterale, via Carnia Libera 1944). Per ... Leggi su udine20 (Di giovedì 6 maggio 2021) Dalle 9 di domani,, saranno aperte le agende per la campagna vaccinale territoriale per i distretti sanitari didele di. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ricordando che per lasono utilizzabili i soliti canali (Cup, farmacie aderenti, call center e piattaforma digitale). Nel dettaglio per quel che riguarda il Tolmezzino, sono cinque i presidi vaccinali: Ampezzo (Palazzo Unfer, piazza Zona Libera 1944), Ovaro (Sala Centro socio culturale, via Caduti 2, 195), Paluzza (Palazzo d’Aronco, ex chiesa di San Giacomo, via Roma, 40), Paularo (Caserma Maronese, via Piave, 44) e(Asp della Carnia, ingresso laterale, via Carnia Libera 1944). Per ...

Advertising

poliziadistato : 90 anni, senza familiari a cui rivolgersi, la prenotazione per il vaccino e la paura di non riuscire a raggiungere… - latina24ore : Vaccino Covid, nel Lazio prenotazione per 55-54enni - BerterameSimona : Da domani sera a mezzanotte nella Regione #Lazio verrà aperta la prenotazione per il #vaccino alla fascia di età 55… - MagGiulio : @rita48802996 @LetiziaMoratti Durante la prenotazione puoi scegliere la sede dove è specificato il tipo di vaccino… - rtavideotaro : Parma e provincia: al via da oggi la prenotazione del vaccino per chi ha dai 60 ai 64 anni - RTA VIDEOTARO. TG 19.3… -