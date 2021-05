Popolari. Oggi in Spagna, domani in Italia (e in Europa)? La bussola di Ocone (Di giovedì 6 maggio 2021) Che la vittoria di Isabel Diaz Ayuso nelle elezioni per la municipalità di Madrid possa avere un significato anche per noi, sono in molti ad averlo sottolineato in queste ore. Solitamente si fa riferimento alla linea “aperturista” nella gestione della pandemia che la leader spagnola, che fino a un paio di anni fa era del tutto sconosciuta, ha assunto nella sua città e che, in questa fase, ha goduto dell’approvazione di gran parte dei suoi abitanti. Oppure al fatto che essa ha osato sfidare i dettami del “politicamente corretto” e anche le accuse di “fascismo” che gli sono piovute da sinistra, e in particolare da quel Pablo Iglesias che ha osato sfidarla e ne è uscito con le ossa rotte (insieme alla sua creatura Podemos). Tutto vero, ovviamente. Ma l’aspetto che a me sembra più interessante, anche se ancora molto in prospettiva, è il significato che questa vittoria, soprattutto se ben ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Che la vittoria di Isabel Diaz Ayuso nelle elezioni per la municipalità di Madrid possa avere un significato anche per noi, sono in molti ad averlo sottolineato in queste ore. Solitamente si fa riferimento alla linea “aperturista” nella gestione della pandemia che la leader spagnola, che fino a un paio di anni fa era del tutto sconosciuta, ha assunto nella sua città e che, in questa fase, ha goduto dell’approvazione di gran parte dei suoi abitanti. Oppure al fatto che essa ha osato sfidare i dettami del “politicamente corretto” e anche le accuse di “fascismo” che gli sono piovute da sinistra, e in particolare da quel Pablo Iglesias che ha osato sfidarla e ne è uscito con le ossa rotte (insieme alla sua creatura Podemos). Tutto vero, ovviamente. Ma l’aspetto che a me sembra più interessante, anche se ancora molto in prospettiva, è il significato che questa vittoria, soprattutto se ben ...

