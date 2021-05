Ponte sullo Stretto, Armao non sente ragioni: “senza l’ok non daremo il nostro ok al Recovery” (Di giovedì 6 maggio 2021) Foto di Igor Petyx / Ansa Ponte sullo Stretto, Gaetano Armao espone la posizione della Sicilia: senza l’ok alla struttura non ci sarà il via libera al Recovery “senza Ponte sullo Stretto non daremo il nostro via libera al Recovery“. Sono le dichiarazioni del vicepresidente della Regione e assessore all’Economia, Gaetano Armao, rilasciate ai microfoni di ‘La Repubblica’. Armao sottolinea come secondo Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, “il Ponte sullo Stretto sia un’opera strategica. Finalmente su questo tema c’è un’ampia convergenza. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Foto di Igor Petyx / Ansa, Gaetanoespone la posizione della Sicilia:alla struttura non ci sarà il via libera alnonilvia libera al“. Sono le dichiarazioni del vicepresidente della Regione e assessore all’Economia, Gaetano, rilasciate ai microfoni di ‘La Repubblica’.sottolinea come secondo Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, “ilsia un’opera strategica. Finalmente su questo tema c’è un’ampia convergenza. ...

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari risponde al ministro #Giovannini sul ponte di Messina in modo diretto: 'Il po… - ItaliaViva : Ponte sullo Stretto, @davidefaraone : 'Ora il governo si schieri per il sì' - NuovoSud : Armao sul Ponte sullo Stretto: 'Senza non daremo via libera al Recovery' - paoloferrarelli : RT @angelo_falanga: La mafia ritornata al governo... - keccastar : RT @angelo_falanga: La mafia ritornata al governo... -