Advertising

Rinaldi_euro : Sondaggio, riaperture e coprifuoco: per gli italiani meglio Salvini di Letta - - LegaSalvini : SONDAGGIO, #SALVINI BATTE LETTA SU RIAPERTURE E COPRIFUOCO ?#NOCOPRIFUOCO, FIRMA ANCHE TU! Vai su ??… - TV7Benevento : Politica: sondaggio Porta a Porta, 'Lega al 21,3%, Pd al 19% e Fdi al 17,5'... - Liberty4PeL : RT @Libero_official: Secondo il #sondaggio di #Pagnoncelli, Giuseppe #Conte guida la classifica di gradimento dei leader (nonostante i prob… - sarahross71 : RT @Libero_official: Secondo il #sondaggio di #Pagnoncelli, Giuseppe #Conte guida la classifica di gradimento dei leader (nonostante i prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Politica sondaggio

Fedez batte Matteo Salvini. E' il principale risultato delrealizzato da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Spienza di Roma - per Affaritaliani.it . Con Fedez e a favore del ddl Zan contro l'omofobia il ...Forse non sarà leader il Movimento 5 Stelle , ma nei sondaggi Giuseppe Conte vola ancora. La rilevazione di Nando Pagnoncelli per DiMartedì sul gradimento dei capi politici italiani (premier Mario ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Nel sondaggio sulle intenzioni di voto per Porta a porta di oggi 6 maggio, realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, la Lega di Matteo Salvini, rimane primo p ...Oggi ci sono anche le elezioni per il parlamento del Galles, il sindaco di Londra e un seggio vacante di Hartlepool, in Inghilterra ...