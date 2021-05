Pistoia Musei, ripartono le visite guidate alla mostra antologica di Aurelio Amendola (Di giovedì 6 maggio 2021) Prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionePistoiaMusei.it , oppure telefonando al numero 0573 974267. pa.ce . Leggi su lanazione (Di giovedì 6 maggio 2021) Prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazione.it , oppure telefonando al numero 0573 974267. pa.ce .

Advertising

CinqueColonne : Tre sedi del sistema museale della Fondazione Caript hanno ottenuto la qualifica di musei di rilevanza regionale pe… - FondMusei : ?? PPPM - PUBLIC PROGRAM PISTOIA MUSEI Un ricco calendario di visite guidate per approfondire la conoscenza di… - agenziaimpress : ‘Donna Duemilaventuno’, al via le visite guidate gratuite sulle figure femminili pistoiesi nell’ #arte #Pistoia… - Provincia_PT : RT @QuiNewsValdinie: Musei in rete per crescere insieme - LaraFacco : RT @artribune: Fondazione Pistoia Musei. Intervista alla nuova direttrice Monica Preti -

Ultime Notizie dalla rete : Pistoia Musei Pistoia Musei, ripartono le visite guidate alla mostra antologica di Aurelio Amendola Pistoia Musei propone un ricco calendario di visite guidate pensate per approfondire la conoscenza delle opere e degli artisti ritratti dal grande fotografo, che ha fatto della visione materica e ...

Il Museo archeologico si racconta nei 'Quaderni del Maam' ... Grosseto e Arezzo, Gabriella Poggesi per la Soprintendenza per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, e Susanna Sarti per la direzione regionale Musei della Toscana. Tra ...

Pistoia Musei, ripartono le visite guidate alla mostra antologica di Aurelio Amendola La Nazione Pistoia Musei, ripartono le visite guidate alla mostra antologica di Aurelio Amendola Queste le date delle visite guidate alla antologica dedicata ad Aurelio Amendola: venerdì 7, sabato 22 e sabato 29 maggio ore 18; venerdì 4 giugno ore 18; domenica 27 giugno ore 10.30, domenica 11 lug ...

"Quaderni del Maam" Nominati gli esperti Una linea editoriale per far conoscere il lavoro di ricerca e i reperti del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. E’ così che è nato il progetto "Quaderni del Maam" per il quale è stato nominato ...

propone un ricco calendario di visite guidate pensate per approfondire la conoscenza delle opere e degli artisti ritratti dal grande fotografo, che ha fatto della visione materica e ...... Grosseto e Arezzo, Gabriella Poggesi per la Soprintendenza per la Città metropolitana di Firenze e le province die Prato, e Susanna Sarti per la direzione regionaledella Toscana. Tra ...Queste le date delle visite guidate alla antologica dedicata ad Aurelio Amendola: venerdì 7, sabato 22 e sabato 29 maggio ore 18; venerdì 4 giugno ore 18; domenica 27 giugno ore 10.30, domenica 11 lug ...Una linea editoriale per far conoscere il lavoro di ricerca e i reperti del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. E’ così che è nato il progetto "Quaderni del Maam" per il quale è stato nominato ...