Pio e Amedeo, gli arroganti dell’ignoranza: la videolettera di Riccardo Bocca (Di giovedì 6 maggio 2021) LA videolettera DI Riccardo Bocca: 6 MAGGIO 2021 Carissimi Pio e Amedeo, vi scrivo questa videolettera perché nell’ultima puntata del vostro programma su Canale 5 Felicissima sera siete riusciti in un esercizio straordinariamente ostico: ergervi, da una parte, come paladini della libertà d’espressione e, dall’altra parte invece, risultare fuoriclasse di un medioevo sociale e culturale. La vostra grande idea, infatti, è stata schierarvi di fronte a milioni di persone contro la dittatura del politically correct, madre – a vostro avviso – di insensate e infinite censure e autocensure. Un atto d’accusa, il vostro, contro chi rifugge categoricamente l’utilizzo di termini come “negro”, “frocio” o magari “ebreo” per indicare chi è tirchio. La cosa grave – sostenete – non è tanto l’utilizzo delle parole, ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) LADI: 6 MAGGIO 2021 Carissimi Pio e, vi scrivo questaperché nell’ultima puntata del vostro programma su Canale 5 Felicissima sera siete riusciti in un esercizio straordinariamente ostico: ergervi, da una parte, come paladini della libertà d’espressione e, dall’altra parte invece, risultare fuoriclasse di un medioevo sociale e culturale. La vostra grande idea, infatti, è stata schierarvi di fronte a milioni di persone contro la dittatura del politically correct, madre – a vostro avviso – di insensate e infinite censure e autocensure. Un atto d’accusa, il vostro, contro chi rifugge categoricamente l’utilizzo di termini come “negro”, “frocio” o magari “ebreo” per indicare chi è tirchio. La cosa grave – sostenete – non è tanto l’utilizzo delle parole, ...

