Piero Rattalino | chi è il musicista che spiega su Rai 5 il senso dello spettacolo dal vivo

(Di giovedì 6 maggio 2021) In onda da oggi, giovedì 6 maggio alle 22.25 su Rai5, canale 23,protagonista della docuserie “Con le note sbagliate. Beethoven, Schubert e la visione”., scrittore e storico della musica, con un linguaggio lontano da ogni tecnicismo offrirà un viaggio musicale che offrirà l’occasione di parlare di temi come il ruolo dell’interprete, la funzione della musica e ildal. Questa sera in seconda serata su Rai 5, canale 23, la docuserie “Con le note sbagliate. Beethoven, Schubert e la visione”, mostrerà le meraviglie della musica classica. Chi è...

Il primo concerto col pubblico, 14 maggio, sarà quindi un omaggio acon il ciclo 'Con le note sbagliate' andato in onda sui canali Rai.racconta la musica, come fosse una ...... è infatti l'unico riconoscimento a livello internazionale ad essere destinato all'educazione e divulgazione della musica: il suo già eccezionale palmares (, Quirino Principe, ...In onda da oggi, alle 22.25 su Rai5, (canale 23) Piero Rattalino racconta in una docuserie la musica di Beethoven e Schubert. Chi è Rattalino?Roma Tre Orchestra, la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio (2005), riparte con entusiasmo, con una fitta attività, 18 eventi dal 14 maggio al 2 ...