Piano estate, opportunità ma anche qualche criticità: dall’impegno dei docenti a quello delle segreterie e ausiliari (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Piano scuola estate 2021, di cui alla Nota Ministeriale n.643 dello scorso 27 aprile, è senza dubbio un documento assai interessante, perché – a dirla con Enrico Bottero (2021) - prende finalmente atto che, dopo oltre un anno di frammentazione didattica, educativa e sociale, i nostri studenti necessitano non solamente di un tradizionale recupero/potenziamento curricolare, bensì di luoghi di relazione e confronto, fatti di esperienze di vita sociale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilscuola2021, di cui alla Nota Ministeriale n.643 dello scorso 27 aprile, è senza dubbio un documento assai interessante, perché – a dirla con Enrico Bottero (2021) - prende finalmente atto che, dopo oltre un anno di frammentazione didattica, educativa e sociale, i nostri studenti necessitano non solamente di un tradizionale recupero/potenziamento curricolare, bensì di luoghi di relazione e confronto, fatti di esperienze di vita sociale. L'articolo .

Advertising

marcodimaio : Il #RecoveryPlan dell'Italia è stato inviato all'Ue. Il 18 giugno, nella riunione dell'Ecofin, potrebbe arrivare il… - zazoomblog : Maria Alfano: “Piano scuola estate? Aspettiamo che Bianchi ci risponda” - #Maria #Alfano: #“Piano #scuola - MCE_Italia : Piano per la scuola-estate 2021 - FRom_Pet : Ma quanto bisogno abbiamo di cornici di senso, eh! #fiorire #proiettarsi #autonomie - Taylorinno94 : @wishingstar94 Anche a me quest'estate dopo una serie di eventi negativi tutti insieme stavo per cedere ma piano pi… -