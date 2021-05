Pfizer pensa di vaccinare i bambini dai 2 agli 11 anni: quando potrebbero ricevere il vaccino Covid (Di giovedì 6 maggio 2021) . Il colosso farmaceutico prevede di richiedere a settembre l’autorizzazione per l’uso di emergenza della FDA per la fascia di età compresa tra i 2 e gli 11 anni. Entro l’inizio della prossima settimana atteso inoltre il via libera negli Usa gli adolescenti. Nella corsa a un vaccino anti-Covid per i più giovani, a tagliare per primo il traguardo potrebbe essere nuovamente il prodotto di Pfizer-BioNtech. In attesa dell’approvazione della Food and Drug Administration (FDA) che, entro l’inizio della prossima settimana, dovrebbe autorizzare l’uso di emergenza negli Usa per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e 15 anni, Pfizer ha già programmato i tempi della domanda per la fascia di età 2-11 anni, prevedendo di presentare la richiesta nel mese di ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) . Il colosso farmaceutico prevede di richiedere a settembre l’autorizzazione per l’uso di emergenza della FDA per la fascia di età compresa tra i 2 e gli 11. Entro l’inizio della prossima settimana atteso inoltre il via libera negli Usa gli adolescenti. Nella corsa a unanti-per i più giovani, a tare per primo il traguardo potrebbe essere nuovamente il prodotto di-BioNtech. In attesa dell’approvazione della Food and Drug Administration (FDA) che, entro l’inizio della prossima settimana, dovrebbe autorizzare l’uso di emergenza negli Usa per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e 15ha già programmato i tempi della domanda per la fascia di età 2-11, prevedendo di presentare la richiesta nel mese di ...

