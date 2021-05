Peschereccio italiano di Mazara del Vallo mitragliato dalla guardia costiera libica. Ferito il comandante italiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Paura per un Peschereccio italiano di Mazara del Vallo, nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 maggio, si è trovato bersagliato da colpi di mitra sparati dalla guardia costiera libica. È accaduto al largo delle coste di Misurata; secondo quanto riFerito dal sindaco di Mazara, questa sarebbe la prima volta che accade una cosa simile in quel tratto di mare. Peschereccio italiano mitragliato dalla guardia costiera libica Si tratta dell’Aliseo, che si trovava insieme ad altre due imbarcazioni nella zona, l’Artemide e il Nuovo Cosimo. Si trovavano nelle acque della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Paura per undidel, nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 maggio, si è trovato bersagliato da colpi di mitra sparati. È accaduto al largo delle coste di Misurata; secondo quanto ridal sindaco di, questa sarebbe la prima volta che accade una cosa simile in quel tratto di mare.Si tratta dell’Aliseo, che si trovava insieme ad altre due imbarcazioni nella zona, l’Artemide e il Nuovo Cosimo. Si trovavano nelle acque della ...

