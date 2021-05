Pescherecci italiani mitragliati da motovedetta libica. Ferito il comandante (Di giovedì 6 maggio 2021) Mazara del Vallo, 6 maggio 2021 - Segnali di tensione tra Libia e Italia: il Peschereccio 'Aliseo' della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato in una battuta di pesca al largo delle coste di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Mazara del Vallo, 6 maggio 2021 - Segnali di tensione tra Libia e Italia: ilo 'Aliseo' della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato in una battuta di pesca al largo delle coste di ...

Advertising

Corriere : La Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: ferito un comandante - repubblica : ?? Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: un ferito - Agenzia_Ansa : La Marina libica ha smentito di aver sparato 'contro' pescherecci italiani ma ammesso che sono stati esplosi 'colpi… - monikindaaaa : RT @07Emmedi: Una motovedetta della Guardia Costiera libica ha sparato contro tre pescherecci italiani a 35 miglia dalla costa per intimarl… - GilardiNad : RT @GregoriodeFalco: Colpi a bordo di due pescherecci italiani. Per i libici non è un problema uccidere chi pesca in alto mare! Li abbiamo… -