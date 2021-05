Pesca post-Brexit, sale la tensione sull’isola britannica di Jersey: Johnson schiera la Royal Navy, Parigi risponde con due navi militari (Di giovedì 6 maggio 2021) sale la tensione nel canale della Manica tra Regno Unito e Francia per effetto della Brexit. Circa 50-60 pescherecci francesi stanno inscenando da giorni una protesta al largo dell’isola britannica di Jersey contro le condizioni ritenute penalizzanti imposte da Londra alla loro attività. Martedì la ministra francese responsabile del Mare, Annick Girardin, all’Assemblea nazionale di Parigi aveva detto che la Francia è pronta a ricorrere a “misure di ritorsione” nei confronti dell’isola di Jersey se le autorità britanniche continueranno a limitare l’accesso dei Pescatori francesi alle sue acque territoriali. E così è stato. Il premier inglese Boris Johnson ha inviato due navi da guerra (Severn e Tamar) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021)lanel canale della Manica tra Regno Unito e Francia per effetto della. Circa 50-60 pescherecci francesi stanno inscenando da giorni una protesta al largo dell’isoladicontro le condizioni ritenute penalizzanti ime da Londra alla loro attività. Martedì la ministra francese responsabile del Mare, Annick Girardin, all’Assemblea nazionale diaveva detto che la Francia è pronta a ricorrere a “misure di ritorsione” nei confronti dell’isola dise le autorità britanniche continueranno a limitare l’accesso deitori francesi alle sue acque territoriali. E così è stato. Il premier inglese Borisha inviato dueda guerra (Severn e Tamar) ...

