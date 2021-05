Perché TikTok è il nuovo club del libro che dà linfa al mercato dell’editoria (Di giovedì 6 maggio 2021) Con oltre 7,2 miliardi di visualizzazioni, l’hashtag #BookTok – su TikTok – sta costruendo una community che si scambia consigli di lettura tra lacrime, urla e pagine recitate. Così, vecchi titoli tornano in auge Da qualche settimana TikTok sta raccogliendo gli appassionati di libri. Il social ha cominciato a ospitare i video di giovani creator, soprattutto ragazze, che promuovono romanzi più o meno recenti, influenzando le vendite. Il fenomeno si chiama #BookTok e sta rivoluzionando il mercato dell’editoria a livello mondiale. Basti pensare che l’hashtag #BookTok, appunto, ha raccolto oltre 7,2 miliardi di visualizzazioni in brevissimo tempo, e anche #booktokitalia e #booktokita hanno raggiunto 28 milioni di visualizzazioni. Books that make you cry Dunque, BookTok è il nuovo club ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Con oltre 7,2 miliardi di visualizzazioni, l’hashtag #BookTok – su– sta costruendo una community che si scambia consigli di lettura tra lacrime, urla e pagine recitate. Così, vecchi titoli tornano in auge Da qualche settimanasta raccogliendo gli appassionati di libri. Il social ha cominciato a ospitare i video di giovani creator, soprattutto ragazze, che promuovono romanzi più o meno recenti, influenzando le vendite. Il fenomeno si chiama #BookTok e sta rivoluzionando ila livello mondiale. Basti pensare che l’hashtag #BookTok, appunto, ha raccolto oltre 7,2 miliardi di visualizzazioni in brevissimo tempo, e anche #booktokitalia e #booktokita hanno raggiunto 28 milioni di visualizzazioni. Books that make you cry Dunque, BookTok è il...

Advertising

MARCOCARTA85 : Secondo spoiler per #MalaSuerte! In attesa dell'ultimo indizio, prima della bomba finale! - 2?? Preparatevi perché l… - pvnkisdead : stavo pensando di fare la mia versione di 'outfits ispirati ai personaggi di six of crows' perchè ho visto qualcuno… - MRosaDelFiore : RT @MARCOCARTA85: Secondo spoiler per #MalaSuerte! In attesa dell'ultimo indizio, prima della bomba finale! - 2?? Preparatevi perché la canz… - __ssofiaa__ : RT @folkvmillie: ciao raga ho scoperto di essere omofoba perché ho risposto “‘a tutto ok” a questo tiktok - is4bellecms : eccomi sono io che li guardo triste perché non sono io lei -