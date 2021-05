Perché lo zucchero fa male, perché i cibi "light" e "Fitness" sono falsi amici. Come disabituarsi al sapore troppo dolce ed evitare la dipendenza. Che cosa fare se viene voglia di dolce (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo zucchero si nasconde in molti cibi che solo apparentemente sono innocui, light, “senza zuccheri”. Yogurt magri, confetture 100% frutta, biscotti integrali, té freddi, bevande energetiche, cereali e muesli per la colazione, caramelle dietetiche, barrette… L’elenco dei cibi apparentemente dietetici è lunghissimo, ma a uno sguardo accurato degli ingredienti e della tabella dei nutrienti si scopre ben altro. Ne abbiamo parlato con il dottor Marco Ciambotta, che con il suo Piano Nutrizionale, nato da uno studio dell’Università di Harvard, ha stabilito la Regola dello zucchero e chiarito Come dobbiamo difenderci dalle false informazioni a proposito dei cibi falsamente privi di zucchero. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 maggio 2021) Losi nasconde in moltiche solo apparentementeinnocui,, “senza zuccheri”. Yogurt magri, confetture 100% frutta, biscotti integrali, té freddi, bevande energetiche, cereali e muesli per la colazione, caramelle dietetiche, barrette… L’elenco deiapparentemente dietetici è lunghissimo, ma a uno sguardo accurato degli ingredienti e della tabella dei nutrienti si scopre ben altro. Ne abbiamo parlato con il dottor Marco Ciambotta, che con il suo Piano Nutrizionale, nato da uno studio dell’Università di Harvard, ha stabilito la Regola delloe chiaritodobbiamo difenderci dalle false informazioni a proposito deifalsamente privi di. Leggi anche ...

