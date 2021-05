Perché George Clooney non vuole compiere 60 anni (ma è meglio dell’alternativa) (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sorriso smagliante si spegne. Nel bel mezzo dell’intervista. Tutta colpa dell’argomento trattato. George Clooney compie 60 anni, ma non vorrebbe. Certo, dice, meglio 60 che l’alternativa… E, comunque è meglio parlare d’altro. Così, l’intervista esclusiva che l’attore e regista ha concesso a Entertainmente Tonight, scivola su altri argomenti. Ma il punto rimane. Il 6 maggio George Clooney festeggia il compleanno. 60 candeline sulla torta da spegnere con l’aiuto della moglie Amal e dei gemelli Ella e Alexander. Quelli che parlano italiano e lo prendono in giro. «Per quanto riguarda i 60 anni, ascoltate, non sono entusiasta, ma è meglio che morire. Quindi mi predo questo compleanno, visto che ho due opzioni». George ... Leggi su amica (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sorriso smagliante si spegne. Nel bel mezzo dell’intervista. Tutta colpa dell’argomento trattato.compie 60, ma non vorrebbe. Certo, dice,60 che l’alternativa… E, comunque èparlare d’altro. Così, l’intervista esclusiva che l’attore e regista ha concesso a Entertainmente Tonight, scivola su altri argomenti. Ma il punto rimane. Il 6 maggiofesteggia il compleanno. 60 candeline sulla torta da spegnere con l’aiuto della moglie Amal e dei gemelli Ella e Alexander. Quelli che parlano italiano e lo prendono in giro. «Per quanto riguarda i 60, ascoltate, non sono entusiasta, ma èche morire. Quindi mi predo questo compleanno, visto che ho due opzioni»....

