Perché famiglie e imprese sono più vulnerabili. Chimenti legge il report Bankitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il primo rapporto del 2021 di Banca d’Italia sulla Stabilità finanziaria dell’Italia offre numerosi spunti di riflessione sugli effetti che la pandemia sta producendo sull’intero sistema creditizio del Paese. Seguendo lo schema di analisi della Banca Centrale, è utile una distinzione preliminare: un conto è l’indebitamento delle famiglie, altro conto quello delle imprese. Secondo il rapporto della Banca d’Italia, se è vero che la disuguaglianza dei redditi è aumentata, il sistema nel complesso starebbe tenendo, nel senso che la capacità di rimborso delle famiglie sarebbe nel complesso buona, e ciò per effetto dei bassi tassi di interesse, delle moratorie e delle altre misure di sostegno. Si tratta di un profilo certamente condivisibile, tuttavia gli effetti macroeconomici più rilevanti sembrano connessi a un altro profilo e cioè al ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Il primo rapporto del 2021 di Banca d’Italia sulla Stabilità finanziaria dell’Italia offre numerosi spunti di riflessione sugli effetti che la pandemia sta producendo sull’intero sistema creditizio del Paese. Seguendo lo schema di analisi della Banca Centrale, è utile una distinzione preliminare: un conto è l’indebitamento delle, altro conto quello delle. Secondo il rapporto della Banca d’Italia, se è vero che la disuguaglianza dei redditi è aumentata, il sistema nel complesso starebbe tenendo, nel senso che la capacità di rimborso dellesarebbe nel complesso buona, e ciò per effetto dei bassi tassi di interesse, delle moratorie e delle altre misure di sostegno. Si tratta di un profilo certamente condivisibile, tuttavia gli effetti macroeconomici più rilevanti sembrano connessi a un altro profilo e cioè al ...

Advertising

CarloCalenda : Vero @virginiaraggi, importante eseguire controlli per dare alloggi alle 13.500 famiglie in attesa. Allora perché a… - amnestyitalia : #Cina Alcuni genitori #uiguri sono stati separati dai loro figli e costretti a vivere in continenti diversi solo pe… - Ginevra19136472 : RT @CasaPoundItalia: In un momento in cui le famiglie sul lastrico e le aziende in crisi sono meno importanti di smalti e soubrette, #CasaP… - quicomandoio : RT @massimo4951: Grillo. Rinuncia di proprietà. La sua padrona, incinta, ha deciso di cederlo perché iperattivo??Ha 18 mesi e pesa 8 Adott… - GVNVNCR : RT @massimo4951: Grillo. Rinuncia di proprietà. La sua padrona, incinta, ha deciso di cederlo perché iperattivo??Ha 18 mesi e pesa 8 Adott… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché famiglie Le Ombre rosse tornano alla sbarra: nascosti da berretti e mascherine Dolore e compassione per le vittime , tutte le vittime . Per le famiglie coinvolte, compresa la mia. Adesso stiamo arrivando verso la fine, stiamo raschiando il ...di non essere estradabile perché ha la ...

'Valtellina, campagna, laghi. I lombardi su Airbnb scelgono le vacanze 'casalinghe''. Parola di Giacomo Trovato ...faranno più fatica nella ripartenza perché, spiega, 'sono più dipendenti dai turisti internazionali, ancora latitanti, e psicologicamente sono viste come metropoli con tanta gente e le famiglie ...

Non c’è posto per tutti: perché i giovani con problemi psichici rimangono senza cure La Repubblica Dolore e compassione per le vittime , tutte le vittime . Per lecoinvolte, compresa la mia. Adesso stiamo arrivando verso la fine, stiamo raschiando il ...di non essere estradabileha la ......faranno più fatica nella ripartenza, spiega, 'sono più dipendenti dai turisti internazionali, ancora latitanti, e psicologicamente sono viste come metropoli con tanta gente e le...