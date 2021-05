Per arrivare a zero emissioni nel 2050 dobbiamo moltiplicare per 6 l’uso di terre rare e minerali (Di giovedì 6 maggio 2021) Cavi di rame Foto di ?ukasz Klepaczewski da PixabayLe politiche per la transizione ecologica dovrebbero essere aggiornate a livello globale per evitare un aumento dei prezzi e garantire un costante approvvigionamento di minerali e materie prime essenziali per sviluppare le tecnologie sostenibili: è questo il messaggio che emerge da un report pubblicato l’altro giorno dall’Agenzia energetica internazionale di Parigi (Iea), dedicato al ruolo dei minerali essenziali nella transizione all’energia pulita. In base all’andamento attuale, il fabbisogno globale di tali materiali nei vari settori (reti elettriche, tecnologico, mobilità elettrica, eolico-fotovoltaico) dovrebbe raddoppiare entro il 2040, ma se tutti i paesi del mondo mettessero in atto i requisiti dell’Accordo di Parigi per contenere l’aumento globale della temperatura “ben al di sotto i 2 gradi”, ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) Cavi di rame Foto di ?ukasz Klepaczewski da PixabayLe politiche per la transizione ecologica dovrebbero essere aggiornate a livello globale per evitare un aumento dei prezzi e garantire un costante approvvigionamento die materie prime essenziali per sviluppare le tecnologie sostenibili: è questo il messaggio che emerge da un report pubblicato l’altro giorno dall’Agenzia energetica internazionale di Parigi (Iea), dedicato al ruolo deiessenziali nella transizione all’energia pulita. In base all’andamento attuale, il fabbisogno globale di tali materiali nei vari settori (reti elettriche, tecnologico, mobilità elettrica, eolico-fotovoltaico) dovrebbe raddoppiare entro il 2040, ma se tutti i paesi del mondo mettessero in atto i requisiti dell’Accordo di Parigi per contenere l’aumento globale della temperatura “ben al di sotto i 2 gradi”, ...

Advertising

GoalItalia : 'Se si chiamasse Giaccherinho parleremmo di un fenomeno: è uno che ha mangiato tanta erba per arrivare alla Juventu… - NetflixIT : Cos’è questo odore di zolfo? Sarà mica il trailer di LUCIFER 5B che sta per arrivare? - Rinaldi_euro : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - elimir73 : RT @soloAlessia: Serve tempo anche per arrivare all’inevitabile. - Giobegood : @alebarbano Degrado e Incivili sono gli assassini! Per il resto solo tu stai facendo vendetta, ma sospetto che vuoi… -