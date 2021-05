Pedro Acosta, il bambino d'oro della Moto3 (Di giovedì 6 maggio 2021) Parola di Marc Marquez: 'È giovane, sta andando molto bene e guida in modo diverso dagli altri. Arriverà in Moto2 e brucerà le tappe, per salire prima o poi in MotoGP dove farà molto bene' . L'otto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021) Parola di Marc Marquez: 'È giovane, sta andando molto bene e guida in modo diverso dagli altri. Arriverà in Moto2 e brucerà le tappe, per salire prima o poi in MotoGP dove farà molto bene' . L'otto ...

Advertising

motorboxcom : #MotoGP Jorge #Lorenzo ne ha per tutti: da #Rossi a #Marquez passando per #Quartararo, #Vinales, #Bagnaia, #Miller… - dinoadduci : Marquez ad Acosta: 'Pensa solo a divertirti. E non cercare di vincere a tutti i costi' - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #SpanishGP #JerezGP A 16 anni 11 mesi e 7 giorni @37_pedroacosta è diventato il più giovane pilota nella storia… - motograndprixit : #Moto3 #SpanishGP #JerezGP A 16 anni 11 mesi e 7 giorni @37_pedroacosta è diventato il più giovane pilota nella sto… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez a Pedro Acosta: “Pensa solo a divertirti. Non devi vincere a ogni costo” @MotoGP #moto3 -

Ultime Notizie dalla rete : Pedro Acosta Pedro Acosta, il bambino d'oro della Moto3 L'otto volte iridato, uno dei soli due piloti capaci di laurearsi campioni del Mondo ancora prima di raggiungere la maggiore età, non ha risparmiato elogi a Pedro Acosta, il più grande talento ...

Jorge Lorenzo: "Rossi lento e impreciso, vedremo se ci sorprenderà" Pedro Acosta '' Dal punto di vista tecnico ho notato soprattutto una cosa, il modo in cui entra in curva facendo scivolare il posteriore, gli viene naturale, sembra facile ma è già complicato già con ...

Pedro Acosta, il bambino d'oro della Moto3 Motosprint.it Pedro Acosta, il bambino d'oro della Moto3 Non ha ancora compiuto 17 anni, eppure Acosta ha già sconvolto il paddock con tre successi, uno dei quali partendo dalla pit lane. Tutti i primati nel mirino dello spagnolo ...

Moto3 | Gp Jerez: Pedro Acosta racconta la vittoria nel Gran Premio di Spagna Moto3 Gp Spagna Jerez Gara - Continua a stupire il rookie Pedro Acosta, che nel Gran Premio di Spagna disputata domenica scorsa a Jerez ha centrato la terza vittoria consecutiva in quattro gare, andan ...

L'otto volte iridato, uno dei soli due piloti capaci di laurearsi campioni del Mondo ancora prima di raggiungere la maggiore età, non ha risparmiato elogi a, il più grande talento ...'' Dal punto di vista tecnico ho notato soprattutto una cosa, il modo in cui entra in curva facendo scivolare il posteriore, gli viene naturale, sembra facile ma è già complicato già con ...Non ha ancora compiuto 17 anni, eppure Acosta ha già sconvolto il paddock con tre successi, uno dei quali partendo dalla pit lane. Tutti i primati nel mirino dello spagnolo ...Moto3 Gp Spagna Jerez Gara - Continua a stupire il rookie Pedro Acosta, che nel Gran Premio di Spagna disputata domenica scorsa a Jerez ha centrato la terza vittoria consecutiva in quattro gare, andan ...